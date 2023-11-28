جنايات المنصورة تحيل أوراق شابين قتلا فتاة للمفتى بعد 7 سنوات من الواقعة

الدقهلية - شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق شابين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لقتلهما فتاة بغرض سرقتها والتعدي عليها جنسيًا بعد وفاتها داخل منزلها بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وحددت جلسه 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وذلك في القضيه رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: أحمد ع.ع.ال.أ.، 27 عامًا، وكريم خ.ال.، 26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث تهجموا على منزلها بعد وفاة والديها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسيًا وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.

وبعد 7 سنوات من الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض وملابسات القضية، وتم ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، بعد أن قيدت القضية ضد مجهول، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.