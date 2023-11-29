اليوم السابع
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أحدث صور لسوق العياط الحضارى الجديد والتشغيل قريبا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:00 م
أحدث صور لسوق العياط الحضارى الجديد والتشغيل قريبا جانب من تفقد التجهيزات
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.
 
وأشار نائب محافظ الجيزة إلى أن المشروع يعد تنفيذًا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
 
وأكد إبراهيم الشهابي، على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.
 
وشهدت جولة "الشهابي" تفقد أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة العياط، حيث تفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة.
 
واختتم إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولته الميدانية بتفقد الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط.
 
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الاعمال حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.
 
رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط ومسؤولي مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.
 
تفقد التجهيزات
تفقد التجهيزات

تجهيزات السوق
تجهيزات السوق

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

التجهيزات
التجهيزات
 






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