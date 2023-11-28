محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات تسليم جهاز العرائس الأولى بالرعاية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فعاليات مبادرة البنك الزراعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس وذلك بتسليم 100 جهاز للعرائس الأولى بالرعاية، بمشاركة حزب مستقبل وطن، بحضور المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجمهورية ،والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بمشاركة اللواء السعيد عمارة، والنائب أشرف عبد الونيس، عضوي مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه تم تقديم مساعدات زواج لـ100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، من أبناء محافظة كفرالشيخ، مقدمة من البنك الزراعي المصري، متوجهاً بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثنى أحد من تقديم الدعم اذا كان دعم صحي أو اجتماعي أو ثقافي وغيرها من الدعم، كما قدم الشكر للبنك الزراعي المصري على هذه المبادرة الاجتماعية التي تهتم بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، لافتاً الى ضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم وتقديم الدعم لهم.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن المبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.