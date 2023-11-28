"لا للمخدرات.. نعم للحياة" مبادرة توعوية بجامعة بنى سويف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر مبادرة توعوية تحت عنوان " لا للمخدرات..نعم للحياة " وذلك الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر والدكتور محمد عثمان منسق عام المبادرة، وذلك بحضور نخبة من علماء النفس والقانون والإعلام وعلماء الأزهر الشريف، وسط حضور لافت من الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المبادرة تسليط الضوء على المخاطر المترتبة على انتشار المخدرات بين أوساط الشباب، وأهمية رفع مستوى الوعى بين أطراف المجتمع حول مخاطر المخدرات الصحية والاقتصادية على الفرد والمجتمع وذلك لما له من أضرار على العقل والجسد، بالإضافة إلى كون المخدرات تقود الشخص المدمن إلى ارتكاب العديد من الجرائم بسبب غياب الوعى.

شملت فعاليات المبادرة عدد من المحاضرات التوعوية لكلا من الدكتور سامح فكرى عميد معهد النباتات والدكتور هانى حامد وكيل كلية الطب البشرى، والدكتور محمد طه مدرس الصحة النفسية بكلية الطب، والدكتور على عبد الفتاح بكلية الحقوق، والدكتور خالد عبد الوهاب أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، فضلًا عن كلمة لفضيلة الشيخ رضا عبد الحليم مدير عام بالأزهر الشريف، كما تم نقل كافة المحاضرات بلغة الإشارة.