جامعة بنى سويف تكرم طارق سعدة نقيب الإعلاميين فى مؤتمرها العلمى الثانى

كتب محمد السيد الشاذلى

كرمت جامعة بني سويف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لدوره فى ضبط المشهد الإعلامى وتقديم كل أوجه الدعم لطلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمى الثانى الذى نظمتة كلية الإعلام والذى جاء تحت عنوان "الإعلام الرقمى بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة".

وأعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بهذا التكريم قائلا: "هذا التكريم عزيز علي قلبي لأنه يأتي من جامعه تعد إحدى المنارات العلمية والثقافية والفكرية في صعيد مصر،حيث إستطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع الصعيدي بجانب مؤسسات الدولة المعنية".

وأكد طارق سعده أنه سعيد بمشاركة كوكبة من أساتذة الجامعات المصرية وطلاب وطالبات جامعة بني سويف من خلال الحوار المفتوح والذي حمل عنوان دور الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة" فى ظل التطور التكنولوجي.

وأثنى نقيب الاعلاميين على طلاب جامعة بني سويف والجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس الذين حضروا المؤتمر وأثروة بحضورهم وأبحاثهم وأسئلتهم البناءة حيث أظهروا الجوانب المضيئة فى وطننا الغالي مصر.