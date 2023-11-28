لا تضع الثلج على الحرق.. خطوات سريعة لعلاج مصاب الحروق قبل وصول الإسعاف

كتبت مروة محمود الياس

التعرض للحرق بشتى درجاته أمر مؤلم ويحتاج التدخل السريع، كى لا يخلف هذا الحرق ندبا أو آثارا أو يصل لتهديد الحياة، وفى هذا الإطار قال الدكتور عبد الرحمن عصفور استشارى جراحة التجميل والحروق والليزر مستشفيات التأمين جامعة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من التعامل السريع مع مصاب الحروق بشتى درجاته بشكل سريع، قبل وصول الإسعاف ونقله إلى المستشفى.

وأوضح خطوات الإسعاف السريع للمتعرض للحرق كالتالى:

إبعاده أولا عن مكان الحريق ونقله إلى مكان آخر لبدء الإجراءات الإسعافية معه.

نقله إلى مكان به تهوية جيدة يمكنه استشاق الهواء النقى، ومحاولة عدم التزاحم حوله لقدرته على التنفس بأريحية.

وضع كمادات مياه "باردة" على الحرق، أو كمادات "ثلج" ولكن من خلال عازل، كالشاش مثلا، فوضع الثلج المباشر على الحرق يعزز من الإضرار به ولايحسن حالته.

بهدوء، على المسعف نزع أي حلى أو سلسلة أو خاتم أو أسورة ذهب أو معدن إذا طال مكانها الحرق، حتى لا يحدث اختناق مكان الحرق خاصة في الرقبة.

اذا كان الحرق درجته شديدة للغاية، لابد من وضع عوازل بين أصابع القدم واليد حتى لا تصاب بالتصاقات شديدة تحتاج فيما بعد لعمليات جراحية خاصة.

لابد من رفع القدمين واليدين إلى أعلى لتجنب اختناق الشرايين وهى حالة شهيرة الحدوث في حالات الحرق، نتيجة التورم الشديد.

واختتم "د.عصفور" حديثه، بنقل المريض إلى المستشفى من خلال الإسعاف، والتي يحدد فيها الأطباء درجة الإصابة ونوعها ومدى التضرر فضلا عن إمكانية إحتياج المتعرض للحرق للرعاية المركزة من عدمه.