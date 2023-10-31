أنواع الحروق وطرق العلاج من الدرجة الأولى للرابعة

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور محسن علي، استشاري الجلدية في كلية طب قصر العيني، أن الإصابة بالحروق يكون نتيجة لملامسة الشخص للحرارة، وهناك أربعة أنواع من الحروق، الدرجة الأولي والثانية والثالثة والرابعة، والفرق بينهم هو:

حروق الدرجة الأولي

يطلق عليها الحروق السطحية، وتعد خفيفة مقارنة بأنواع الحروق الأخرى، فهي تسبب الألم واحمرار في البشرة علي الطبقة الخارجية من الجلد .

حروق الدرجة الثانية

هذا النوع من الحروق يصيب الطبقة السفلية من الجلد، فتسبب الألم والأحمرار والتورم والتقرحات في الجلد.

حروق الدرجة الثالثة

تعد من أخطر أنواع الحروق ويطلق عليها حروق كاملة السماكة، فتؤثر على الأنسجة العميقة، وتؤدي إلى ظهور جلد أبيض أو أسود ومتفحم.

حروق الدرجة الرابعة

هذا النوع يعد أعمق من حروق الدرجة الثالثة ويمكن أن تؤثر على عضلاتك وعظامك، كما تتضرر النهايات العصبية في الجسم.

وقدم استشاري الجلدية، الفرق بين أعراض الإصابة بدرجات الحروق، ومنها:

أعراض حروق الدرجة الأولى:



أحمرار الجلد.

الشعور بألم.

أعراض حروق الدرجة الثانية:

احمرار الجلد.

ألم.

ظهور بثور.

تورم.

أعراض حروق من الدرجة الثالثة:

يكون شكل الجلد أبيض أو أسود أو أحمر داكن أو متفحم.

يكون الألم صعب جدا.

أعراض حروق الدرجة الرابعة:

لا يوجد شعور في المنطقة

تدمير أنسجة الجلد والدهون والعضلات وربما العظام.

علاج أنواع الحروق

وأوضح استشاري الجلدية، فيعتمد علاج الحروق على نوع الحرق، فحروق الدرجة الأولى والثانية تتحسن من تلقاء نفسها عن طريق دهن بعض "الكريمات" الخاصة بالحروق ومضادات الحيوية ومسكن للألم.

لكن حروق الدرجة الثالثة والرابعة تحتاج إلى رعاية طبية فورا، لأن هذا النوع من الحروق يحتاج إلي علاجات أكثر كثافة مثل المضادات الحيوية الوريدية، لتعويض السوائل المفقودة عند حرق الجلد، وقد يصل الأمر إلى ترقيع الجلد أو استخدام الجلد الاصطناعي.