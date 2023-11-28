عودة حركة الملاحة بكفر الشيخ واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس، وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

فيما تشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.