تفاصيل مناقشات محافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، سبل دفع التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية ببلطيم، مطوبس، واستمع لمشاكلهم فى المصانع، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد سليم، رئيس الادارة المركزية لأقاليم الهيئة، أمير البرنس، مدير عام ادارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم بحث عدد ملفات التنمية الصناعية ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية والاستماع لمشاكلهم لإيجاد حلول واقعية لها، وذلك لخدمة الإستثمار ورعاية شباب المستثمرين، وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال، لتعظيم الاستثمار ، لتشغيل الشباب، ودفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تضافر الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع، بهدف إزالة كافة المعوقات التي تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وأكد محافظ كفرالشيخ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا حرصه الشديد على تهيئة مناخ للاستثمار، وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

وفي كلمتها قدمت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خالص الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه للإستثمار وتحقيق خطط التنمية الصناعية بالمحافظة، موضحة أن هناك خطة شاملة لتطوير فروع الهيئة ورفع كفاءتها لخدمة المستثمرين في أنحاء الجمهورية، في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالًا للامركزية وتيسير الاجراءات، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين، مؤكدة بأن الفرع الجديد بكفرالشيخ سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلًا من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلًا من التوجه للمقر الرئيس.

يذكر أن الهيئة قامت الأسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل إجمالى عدد الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى 30 فرع ومكتب للهيئة محافظات الجمهورية.