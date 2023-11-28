ضبط مخدرات بميلونى جنيه فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر ، المنوفية) جهودهما لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الأيس"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 20 ألف قرص لعقار "التامول" – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 إثنان مليون جنيه تقريباً.