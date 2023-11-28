رئيسة دولة المجر تبدأ زيارة سياحية للاستمتاع بمعالم الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تصل إلى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر لتنظيم زيارة سياحية على مدار يومين في قلب مدينة الشتاء الأكثر دفئاً فى العالم، للاستمتاع بسحر المزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، برفقة فوج من السفارة المجرية بمصر.

ويقول مصدر بمحافظة الأقصر، إنه تقوم رئيسة دولة المجر برفقة وفد من سفارة المجر بمصر بقيادة أندراش كوفاكش، ووفد السفارة والدولة بزيارات سياحية تبدأ من داخل معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بجانب مقابر وادى الملوك والملكات، كما من المقرر أن تلتقى بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، لعقد إتفاقيات تعاون وتآخى بين الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار المجرية، وذلك فى مجالات التبادل السياحي والاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وكان قد قال أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، فى تصريحات صحفية، إن هناك تعاونا بين مصر والمجر ممتد لفترة تتخطى الـ 100 عام تقريبا، في كل المجالات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية للبلدين في فتح آفاق التطلعات نحو المستقبل بزيادة التعاون المشترك بين البلدين، حيث جمعهم لقاءين خلال الفترة الماضية لتحديد العديد من الفرص والتعاون المستقبلي.

ومن الجدير بالذكر إنه تشهد محافظة الأقصر، خلال تلك الفترة من إنطلاقة الموسم السياحى الشتوى حالة من الرواج السياحى المميز بقدوم الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بدفء الشتاء فى قلب عاصمة الحضارة والآثار الأقدم في العالم.