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الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المجر آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول النامية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 02:47 م
الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المجر آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول النامية الرئيس عبد الفتاح السيسي و "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.
 
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تطرق إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة.
 
واستعرض الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكداً وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع.






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