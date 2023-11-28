حملة السيسى تواصل لقاءاتها بالمصريين فى الخارج قبل الصمت الانتخابى

محمد الجالى- هند مختار

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، عدداً من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، وفى بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا. كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المصريين في الخارج هم قوة مصر الناعمة، وأن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالجاليات المصرية خارجا عن طريق إطلاق المبادرات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مواقفها للحفاظ على استقرار الدولة، وأن المصريين في الخارج يعدوا صورة مصر، وأن قوة مصر الداخلية تنعكس عليهم خارجا.

من جانبها، عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، في مشهد مشرف للدولة المصرية.

وفي نفس السياق، أكد المصريون في الخارج على حرصهم الشديد على عمل مؤتمرات توعوية بأهمية الإدلاء بصوتهم الانتخابي، وأنه واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية في مصر، وأنهم دائما يقفون بجانب بلادهم وظهر ذلك جليا في 30 يونيو، للتأكيد على أمن واستقرار البلاد.