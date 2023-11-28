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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:58 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج
محمد الجالى- هند مختار

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نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إنفوجراف حول الإجابات عن  أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج.
 
وقالت الحملة،"ساعات تفصلنا عن تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024.
 
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