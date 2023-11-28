الرئيسية أخبار عاجلة حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر إنفوجراف عن تصويت المصريين بالخارج الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:58 م أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج محمد الجالى- هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إنفوجراف حول الإجابات عن أبرز التساؤلات عن تصويت المصريين في الخارج. وقالت الحملة،"ساعات تفصلنا عن تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى عبد الفتاح السيسى المصريين في الخارج السيسى الانتخابات الرئاسية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعقد مؤتمرها الثالث بعد قليل الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:13 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة