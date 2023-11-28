اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حماس: التفاوض مع الاحتلال حول قائمة مقترحة تضم 50 أسيرة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:10 م
حماس: التفاوض مع الاحتلال حول قائمة مقترحة تضم 50 أسيرة إسماعيل هنية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت حركة حماس، نقلا عن القاهرة الإخبارية، إن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة فى بداية الهدنة هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات القادمة.

كانت وكالة "فرانس برس" أفادت نقلا عن مصدر مقرب من حركة حماس، بتبادل قوائم تضم أسماء عشرة محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر مطلع، قال لقناة القاهرة الإخبارية، إن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.







غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

حماس

هدنة غزة

تبادل الأسرى

الأسرى الفلسطينيون

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

فلسطين

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة