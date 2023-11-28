حماس: التفاوض مع الاحتلال حول قائمة مقترحة تضم 50 أسيرة

كتب سمير حسنى

قالت حركة حماس، نقلا عن القاهرة الإخبارية، إن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة فى بداية الهدنة هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات القادمة.

كانت وكالة "فرانس برس" أفادت نقلا عن مصدر مقرب من حركة حماس، بتبادل قوائم تضم أسماء عشرة محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر مطلع، قال لقناة القاهرة الإخبارية، إن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.