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حماس: أقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى لم تطأ 80% من أراضى غزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:35 م
حماس: أقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى لم تطأ 80% من أراضى غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت حركت حماس، إن "أقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ 80% من أراضي مساحة غزة ولن يحدث ذلك".

وأضافت الحركة في مؤتمر صحفي من بيروت، أن "فشل العدو على كافة المستويات الأمنية والعسكرية أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا".

وأوضحت، أن خسائر الاحتلال الإسرئيلي ستتعاظم في قادم الأيام، مؤكدة أن "التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي فقط".

ودعت الحركة في مؤتمرها الصحفي، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك إلى زيارة غزة، والاطلاع على الدمار فيها، بعد أن قام بزيارة إسرائيل ولقاء مسئولين فيها أمس الإثنين.

 

 

 







حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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الهدنة في غزة

اسرائيل




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