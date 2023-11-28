جامعة بنها تشارك بالملتقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت جامعة بنها ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى فعاليات الملتقي التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة والتى نظمها المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وأوضحت جامعة بنها، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور لفيف من نواب رؤساء الجامعات، ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن حرص الجامعة على المشاركة فى الملتقى يأتي لمناقشة الدور الرئيسي الذى تقوم به الوحدة بجامعة بنها فى مناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة فى العمل والتعليم بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التى تهدف إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.