رئيس جامعة بنها بندوة المشاركة بانتخابات الرئاسة: رد للجميل واستكمال للمسيرة

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في إنتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12، ديسمبر 2023، بعنوان "شارك بصوتك نكمل الطريق"، بقاعة الاحتفالات الكبري بمجمع الكليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور النائب أحمد رمزي عضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعمرو درويش عضو تنسيقية شباب الاحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكريم بدر حلمي عضو الحملة، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، وعدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة.

وفي البداية رحب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بالحضور، وبأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبطلاب الجامعة، مؤكدا أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن في إطار الاهتمام بدور الشباب وترسيخ الوعي الوطني لديه وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها.

وتابع رئيس جامعة بنها خلال كلمته، أن تحفيز الشباب للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر هام وجدي من أجل استكمال طريق التنمية في ضوء حكاية الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا دور القيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات الوطن ودعم قضايا الأشقاء في فلسطين وليبيا، وهو دور كان واضح ومؤثر كما لمسناه.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلي أن الشباب يمثل 60% من إجمالي الشعب المصري، ومشاركتهم في بناء الوطن أمر حتمي، مطالبا شباب الجامعة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة لرد الجميل للوطن وقيادته الاستكمال مرحلة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.