بابا الفاتيكان يقرر إلغاء مشاركته فى "كوب 28" بسبب إصابته بالأنفلونزا

قال الفاتيكان الثلاثاء، إن البابا فرنسيس ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بسبب استمرار معاناته من الأنفلونزا والتهاب الرئة.

وكان من المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى دبي، الجمعة.