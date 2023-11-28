بابا الفاتيكان يقرر إلغاء مشاركته فى "كوب 28" بسبب إصابته بالأنفلونزا

قال الفاتيكان الثلاثاء، إن البابا فرنسيس ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بسبب استمرار معاناته من الأنفلونزا والتهاب الرئة.
وكان من المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى دبي، الجمعة.
أعلن الفاتيكان الاثنين، أن البابا فرنسيس الذى يعانى من التهاب فى الرئة فى حالة "جيدة ومستقرة" ويتلقى علاجا بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد وسيقلص أنشطته خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على قوته.
وكتبت الفاتيكان عبر منصة "إكس" أن البابا خضع لفحص طبى فى أحد مستشفيات روما للاطمئنان على عدم إصابته بمضاعفات رئوية قبل أن يعود إلى الفاتيكان.
ويذكر أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سيحتفل بعيد ميلاده 87 الشهر المقبل.
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