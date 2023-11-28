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القاهرة الإخبارية إسرائيل تعلن أسماء جثامين 3 من جنودها فى غزة احتجزتهم حماس

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:43 م
القاهرة الإخبارية إسرائيل تعلن أسماء جثامين 3 من جنودها فى غزة احتجزتهم حماس الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت إسرائيل مقتل 3 من جنودها يوم 7 أكتوبر، وأن جثامينهم محتجزة لدى حركة حماس فى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
 
وأوضح جيش الاحتلال أن جثث الجنود الثلاثة محتجزة لدى حماس فى غزة، وهم: الرقيب تومر يعقوب أخيمس «20 عامًا»، الرقيب كيريل برودسكى «19 عامًا»، والرقيب شاكيد دهان «19 عامًا».

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها أمس الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الخامس، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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