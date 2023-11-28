الصومال: مقتل 4 إرهابيين فى عمليات عسكرية بإقليم "جلجدود"

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تمت مصادرة معدات قتالية بحوزة الإرهابيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تواصل بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة الإرهابيين فى مناطق الغابات بالمحافظة.

وتأتي عمليات الجيش بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الكوارث الوطنية، أن مليشيات الشباب تشكّل عائقاً لإيصال المساعدات للنازحين من المناطق المتضررة من السيول.