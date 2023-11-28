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الصومال: مقتل 4 إرهابيين فى عمليات عسكرية بإقليم "جلجدود"

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 10:28 ص
الصومال: مقتل 4 إرهابيين فى عمليات عسكرية بإقليم "جلجدود" الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)

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أعلنت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين فى عمليات عسكرية، طالت عدة مناطق بإقليم جلجدود وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تمت مصادرة معدات قتالية بحوزة الإرهابيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تواصل بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة الإرهابيين فى مناطق الغابات بالمحافظة.

وتأتي عمليات الجيش بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الكوارث الوطنية، أن مليشيات الشباب تشكّل عائقاً لإيصال المساعدات للنازحين من المناطق المتضررة من السيول.

وكان الجيش الصومالى، نفذ عملية أمنية منذ أسبوع استهدفت معاقل لحركة الشباب الإرهابية فى غرب مدينة "حررطيرى" وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل قيادى و3 عناصر تابعة للحركة.

وقال قائد الوحدة الثالثة في قوات "غورغور الخاصة" بالجيش الصومالي علي عغي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)  "نفذنا عملية نوعية في قرية حاجي؛ أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وقيادي في مليشيا "الخوارج"، كما تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين".

وأشار القائد إلى أن الجيش الصومالي صادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت لدى المليشيات، وأن القوات الصومالية ما زالت تباشر مهامها في المنطقة.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي نفذت بمختلف وحداتها عمليات أمنية خلال الأيام الماضية استهدفت أوكارًا للإرهابيين.

 







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