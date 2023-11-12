اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى يكبد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة بمحافظة جلجدود

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:00 ص
الجيش الصومالى يكبد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة بمحافظة جلجدود الجيش الصومالى
أ ش أ

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 كبد الجيش الصومالى ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح فى مديرية عيل طير بمحافظة جلجدود فى وسط البلاد.

وأوضح نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن القوات الصومالية اعتقلت قائدا ميدانيا، كما تمكنت من مقتل قيادى إرهابى.


وأشار العدالة إلى أنه خلال العملية نجحت القوات الصومالية - أيضا - من ضبط سيارة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية لنقل المتفجرات.


يذكر أن هذه العملية العسكرية هى واحدة من عدة عمليات ينفذها الجيش الصومالى فى عدة مناطق بمحافظة غلغدود فى وسط البلاد.







الجيش الصومالى

الصومال

مليشيات الشباب



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