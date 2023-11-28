السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالتسبب فى وفاة طفل صعقا بالكهرباء بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، عاملا بالأوقاف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة طفل صعقته كهرباء سور منزل المتهم، الذي قام بتوصيل التيار للسور المعدني المحاط به المنزل لمنع سرقته في قرية تابعة لمركز أبو كبير.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى السيد، رئيسا بالمحكمة، والمستشار عبدالعزيز متولي عبدالعزيز، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 19001 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 1763 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، لشهر يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد م إ م، 48 سنة، عامل بالأوقاف، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتوصيل التيار الكهربائي بسور منزله لمنع سرقته، إلا أنه قد تسبب في وفاة الطفل أحمد محمد نصار، 12 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى السور المعدني المحاط به حديقة مسكنه والذي أعده سلفا، فصدم التيار الكهربائي جسم المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وأنه لم يقصد من ذلك قتلا ولكن الإصابات المشار إليها أفضت إلى موته.