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الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:48 م
الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الرئيس السيسى يجتمع بالمستشار عمر مروان
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.






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