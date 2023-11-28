

وقالت الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، فيما دمرت أنظمة الدفاع الجوي في أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان.



وقال حاكم مقاطعة ريازان بافل مالكوف -في قناته على "تيليجرام"- "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية".



كما أسقطت الدفاع الروسية في وقت سابق، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.