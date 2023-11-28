اعرفى تأثير الالتهاب الرئوي على رئة طفلك.. متى تزورين الطبيب

كتبت ميرفت رشاد

الالتهاب الرئوي، هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي وتؤثر على الرئتين، ويعد التعرف على الطرق التي يؤثر بها الالتهاب الرئوي على رئتي الأطفال أمرًا ضروريًا للكشف المبكر والتدخل المناسب لضمان الشفاء السريع والكامل، وتقليل التأثير المحتمل على المدى الطويل على صحة الجهاز التنفسي، ويجب على الآباء أن يظلوا يقظين بشأن الأعراض وأن يستشيروا الطبيب إذا اشتبهوا في أن طفلهم قد يعاني من الالتهاب الرئوي، وفقًا لما نشره موقع "onlymyhealth".

الطرق الرئيسية التي يؤثر بها الالتهاب الرئوي على رئتي الأطفال:

1. الالتهاب والاحتقان

يتميز الالتهاب الرئوي بالتهاب الأكياس الهوائية الموجودة في الرئتين عند الأطفال، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى الاحتقان وتراكم السوائل، مما يجعل من الصعب عليهم التنفس، يمكن أن تؤدي المسالك الهوائية المعرضة للخطر إلى التنفس السريع أو الصعب.

2. انخفاض كمية الأوكسجين

ومع تقدم العدوى، تتضاءل قدرة الرئتين على امتصاص الأكسجين، قد يعاني الأطفال المصابون بالالتهاب الرئوي من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى أعراض مثل الزرقة، حيث قد يبدو الجلد أو الشفاه مزرقًا، وهذا يؤكد أهمية الرعاية الطبية الفورية لمعالجة ضيق التنفس.

3. صعوبة في إزالة المخاط

غالبًا ما يؤدي الالتهاب الرئوي إلى إنتاج مخاط زائد في الرئتين، قد يجد الأطفال صعوبة في إزالة هذا المخاط، مما يؤدي إلى السعال المستمر، قد يكون هذا الأمر مزعجًا لكل من الطفل والوالدين، مما يستلزم رعاية داعمة لتسهيل التنفس والمساعدة في إزالة المخاط.

4. خطر حدوث مضاعفات

في حين أن معظم حالات الالتهاب الرئوي يمكن علاجها بنجاح، إلا أن الالتهابات الشديدة يمكن أن تشكل خطر حدوث مضاعفات، في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى تطور الخراجات، مما يؤثر على الأداء الطبيعي للرئتين وربما يتطلب تدخلات طبية أكثر كثافة.

5. التأثير على نمو الرئة

يمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي، خاصة إذا كان متكررًا أو شديدًا، على نمو رئة الطفل، قد يساهم الالتهاب المزمن وتلف أنسجة الرئة في حدوث مشكلات تنفسية طويلة الأمد، مما يؤكد أهمية مراقبة الالتهاب الرئوي وإدارته بشكل فعال لتقليل مخاطر العواقب الدائمة.