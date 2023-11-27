تفشي الالتهاب الرئوي فى الصين بين الأطفال.. هل يمكن علاجه؟

كتبت فاطمة خليل

موجة من القلق تصيب العالم بعد انتشار موجة من أمراض الجهاز التنفسي في الصين، حيث أبلغت السلطات الصينية من لجنة الصحة الوطنية زيادة في حالات الإصابة بأمراض مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوي الميكوبلازما، والفيروس المخلوي التنفسي، وكورونا، كما أبلغت عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص بين الأطفال في شمال الصين من قبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة (ProMED).

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا فإن الأطفال هم الأكثر تضررًا، ووفقًا لبرنامج مراقبة الأمراض PROMED، فإن المستشفيات الصينية مكتظة بالأطفال المرضى.



وقال مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إن أكثر من 3500 حالة إصابة بـ "عدوى الجهاز التنفسي" تم إدخالها إلى مستشفى بكين للأطفال في بداية الشهر.



وأضاف أنه ليس الأطفال فقط، ولكن كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة معرضون للخطر أيضًا.

هل تفشي الالتهاب الرئوي في الصين فيروسي أم بكتيري؟

يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي بسبب مسببات الأمراض البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية. في الأسبوع الماضي، عزت سلطات لجنة الصحة الوطنية الصينية الأنفلونزا، وكورونا والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال الأصغر سنا، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وراء زيادة أمراض الجهاز التنفسي.

اكتظت المستشفيات في شمال الصين بآلاف الأطفال الذين يعانون من شكل بكتيري من الالتهاب الرئوي.

وذكرت جلوبال تايمز أن وانج هواكينج، كبير خبراء برنامج التحصين الذي يديره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال في مؤتمر صحفي: "تختلف مسببات الأمراض الرئيسية السائدة في أمراض الجهاز التنفسي المعدية بين الفئات العمرية المختلفة".

"ارتفعت النسبة الإيجابية لفيروس الأنفلونزا في حالات العيادات الخارجية بالمدينة إلى 50%. ومنذ بداية شهر نوفمبر، بلغ عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الميكوبلازما نحو ربع الحالات المصابة بأعراض تنفسية.

هل هو قابل للعلاج؟

ووفقاً لمي ينج، نائب كبير أطباء طب الأطفال في مستشفى كلية بكين يونيون الطبية، فإن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مرضاً خفيفاً أو شديداً أو حتى خطيراً. وقال لصحيفة العمال الصينية اليومية: "لا تتعلق الخطورة فقط بغزو العامل الممرض، بل بالاستجابة المناعية للشخص".

أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن المفطورة الرئوية، وهي من مسببات الأمراض المعروفة المتداولة في الصين حاليًا، من المعروف أنها تسبب التهابات خفيفة. الأطفال الذين يصابون بعدوى الميكوبلازما الرئوية عادة ما يكون لديهم علامات نزلة برد في الصدر وتظهر عليهم أعراض مثل التهاب الحلق والحمى والصداع والصفير والقيء وانسداد الأنف والعطس.

تسبب الأنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديدًا مع أعراض مثل التعب والتهاب الحلق وآلام العضلات والسعال والحمى.

تظهر على الأطفال المصابين في الصين حاليًا أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق