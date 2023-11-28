اليوم السابع
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إلقاء زجاجة حارقة على مركز يهودى فى مونتريال

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 10:56 ص
إلقاء زجاجة حارقة على مركز يهودى فى مونتريال الشرطة الكندية - أرشيفية
وكالات

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تعرض مركز يهودي في مونتريال لهجوم بزجاجة حارقة، في استهداف ندد به بشدة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تشهد بلاده منذ السابع من أكتوبر تصاعداً في وتيرة الأعمال المعادية للسامية.

وبحسب موقع الحرة، قال شاول إيمانويل المدير العام لـ"مجلس الطائفة اليهودية" في بيان إن المركز تعرض للهجوم حين "لم يكن بداخله أحد، والأضرار طفيفة"، مندداً بـ "هجمات متكررة عنيفة وبغيضة".

وأوضح أن قنبلة المولوتوف كسرت زجاج الباب الأمامي واستقرت في ردهة المركز ممّا أدى إلى احتراق جزء من سجّادته.

وندّد بالهجوم رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال ترودو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "أدين بشدة الهجوم على مبنى مجلس الطائفة اليهودية في مونتريال".

وأضاف أن "أعمال العنف المعادية للسامية المستمرة هذه مؤسفة وغير مقبولة – ويجب أن تتوقف على الفور. ويجب علينا جميعا أن نقف صفّاً واحداً ضدّ مثل هذه الأعمال الدنيئة والبغيضة".

ونددت بالهجوم على المركز اليهودي في مونتريال رئيسة بلدية المدينة فاليري بلانت.

وقالت بلانت في منشور على إكس الاثنين إن "مونتريال مدينة السلام والاحتضان. ينبغي أن تظل كذلك، وسنحرص على أن تظل كذلك".

 







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مونتريال

جاستن ترودو

كندا




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