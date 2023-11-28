إرشادات هامة تحميك من الإصابة بمرض السعار.. يوضحها مدير بيطرى دمياط

أوضح الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، أن المديرية قامت بعقد عدة ندوات للتوعية ضد الإصابة بمرض "السعار"، مشيرا إلى أن تلك الندوات استهدفت المدارس بشكل كبير لنشر الوعى اللازم بين الطلاب من أجل توضيح طريقة التعامل المثالية مع الموقف حال تعرضهم له.

واضاف مدير الطب البيطرى بدمياط، أن حملات التوعية شملت شرحا كاملا لخطوات الحماية وكذلك التدريب عمليا عند التعامل مع الحيوانات التى قد تكون ناقلة للمرض، إضافة إلى توزيع ارقام تلقى الشكاوى وأماكن تلقى العلاج المطلوب حال التعرض للإصابة بشكل مباشر.

وأكد الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الكب البيطرى بدمياط، أن هناك خطوات هامة من أجل ضمان الحماية من الإصابة بمرض "السعار" جاءت على النحو التالى:

- يفضل التجمد فى مكانك حال اقتراب أحد الحيوانات المصابة منك والسير بهدوء إلى الخلف - عدم الاقتراب من الجراء الصغيرة - عدم الجرى أو التحرك سريعا بالقرب من تلك الحيوانات - حال التعرض للعقر لابد من غسل مكان الإصابة بالماء الجارى والصابون لمدة عشر دقائق - الذهاب إلى أقرب نقطة لتلقى العلاج اللازم ضد السعار - عزل الكلب العاقر لمتابعة حالته إذا كان مملوكا لأحد الأشخاص - الاتصال على الخط الساخن 19561 لطلب المساعدة - ترخيص الكلاب أمر هام لتفادى الإصابة بالسعار - الحصول على بطاقة تحصين الحيوانات الأليفة للمساعدة على تشخيصه

وشدد مدير عام الطب البيطرى بدمياط، على أهمية التواصل عبر ارقام تلقى الشكاوى حال التعرض مباشرة إلى العقر من أجل تقديم المساعدة اللازمة والحصول على العمل ار المطلوب بشكل يضمن عدم الإصابة بالمرض للشخص المصاب بالعقر، موضحا استمرار ندوات التوعية التى تقدمها إدارة الإرشاد بالمديرية من أجل الوصول إلى اكبر قدر من المواطنين ونشر الوعى اللازم حيال الأمر