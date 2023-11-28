أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

دعا عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، المواطنين بمحافظة البحر الأحمر، والجماهير المختلفة بالنزول إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر خلال كلمته فى مؤتمر دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى، أن جميع مواطني مصر يؤيدون بكل حب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه لبناء مصر، وإنشاء باكورة مشروعات قومية غيرت ملامح مصر إلى الأفضل.

من جانبه قال الشيخ محمد حسنين، رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية، إن المواطنين حضروا هنا وأجمعوا ليثبتوا دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن هذا الرجل أنجز ما لا يمكن إنجازه حيث إنه أعاد لمصر كيانها لها مرة أخرى.

فيما أكد الأنبا ايلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قدم لمصر خيرًا طوال فترة قيادته الدولة المصرية وما زال لديه الكثير ليقدمه لمصر، مؤكدًا أن الشعب بجميع طوائف ينتظر منه المزيد والمزيد من الخير الذي جاء علي يديه، لأنه حرص علي خدمة وطنه وشعبه بإخلاص وتفانٍ لم نشهده من قبل، مؤكدًا أن السيسي حافظ علي مصر وسلامها الاجتماعي والسياسي داخليًا وخارجيًا من خلال تقديمه للدعم الكامل لشعبه من خلال التنمية المستدامة والعمل علي هدف واحد هو مصر دون النظر لخلفيات أو أفكار.

وأوضح أسقف كنائس البحر الأحمر في كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة اليوم، أن السيسي مرشح المصريين والأمل الذي يتعلق بهِ عموم المصريين، مؤكدًا أن السيسي يمثل للمصريين صمام أمان وأمل في المستقبل من خلال عمله وأمانته حتي في أحاديثه المختلفة يتحدث للمصريين كأب مخاطبًا قلوب وعقول المصريين الذين يثقون بهِ ويشعرون بالأمان خلال حديثه.

من جانبه قال الدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى بفرع الغردقة، أن فى عهد الرئيس السيسى بدأت عجلة التعليم العالى فى البحر الأحمر التطور الكبير حيث اصبح هناك فرع لجامعه جنوب الوادى فى الغردقة بعدما كان لها كلية واحدة فقط وهي كلية التربية .

واضاف أن هناك لجنة قريبا لانفصال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ليكون جامعة الغردقة، مقدما للرئيس السيسى للدعم المستمر على التعليم العالى والتطور الذى يحدث فى البحر الأحمر، مطالبا من الجميع المشاركة فى الانتخابات لدعم الرئيس السيسى.