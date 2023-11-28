مركز النيل للإعلام بطنطا ينظم ندوة تثقيفية حول المشاركة فى انتخابات الرئاسة

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي عباس الحفناوى القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور أسامة غنيم أستاذ مساعد بالكلية ومنسق الأنشطة الطلابية، والدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق.

وبدأت الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية واستعراض إنجازات الكلية، ثم كلمة عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام، التي حثت الشباب نحو الامتنان للوطن، لما نشعر به من أمن وأمان وتأدية الواجبات نحو الوطن بالمشاركة والتفاعل فى المجتمع، ويظهر ذلك من خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أو اى انتخابات.

وأشارت إلي دور الشباب فى دحض الشائعات وعدم الترويج لها والتأكد من الخبر قبل مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور يوسف عامر إلي قوة الإنسان التى تكمن فى امتلاك المعلومة الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأحاديث الخارجية، مضيفا أن التخطيط وتحديد الأهداف والرأى المبنى على المعلومة والمعرفة الصحيحة، من أهم مقومات الشباب الواعى بمجتمعه.

كما أكد على دور الشباب فى صناعة الحضارة بالعلم والفكر والتخصصات المتميزة، مشيرا إلى أن المشاركة حق وواجب وطنى وأن الدستور يكفل حرية الاختيار، مؤكدا أن مصر كانت لها دور الريادة فى دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات من خلال شبابها ومؤسساتها، حيث أجمع العالم على أن المجتمع المصرى مجتمع إنسانى.

وأشاد بدور الإعلام المصرى فى نقل الصورة كاملة وواضحة للعالم بأكمله، ومن ثم تفاعل العالم الغربى من خلال الوقفات الاحتجاجية، واهتم بالقضية الفلسطينينة.

كما أكد على أن العالم ينتظر دور المجتمع المصرى فى المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية بعد تفاعله ومسنادته للقضية الفلسطينية، وحث الشباب على أن يكون لكل منهم دور فاعل وبناء بأمانه وصدق وجمع المعلومات بشكل صحيح.