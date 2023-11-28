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أبو الغيط يكلف بتشكيل بعثة من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:48 ص
أبو الغيط يكلف بتشكيل بعثة من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية أبو الغيط
بيشوى رمزى

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وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادى – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
 
ويأتي تشكيل البعثة تلبية للدعوة التي تلقاها أبو الغيط من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.
 
تتمثل أهداف البعثة في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعدّ وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.
 
ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب الانتهاء من عملية المتابعة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.






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