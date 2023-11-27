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وزارة الصحة: يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا من عمر 6 شهور

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:22 ص
وزارة الصحة: يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا من عمر 6 شهور وزارة الصحة - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور أو أكثر، وتابعت: اللقاح آمن وفعال ويخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية.
 
بحسب وزارة الصحة، فإن الفئات الأكثر حاجة إلى لقاح الأنفلونزا تشمل: 
 
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات.
 
2- كبار السن. 
 
3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية. 
 
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة. 
 
5- العاملون بالمجال الطبىز
 
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.






وزارة الصحة

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