هطول أمطار خفيفة واستمرار توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت بعض مدن وقرى كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة، اليوم الاثنين، ومازالت حركة الملاحة البحرية متوقفة في ميناء الصيد بالبرلس، وببحيرة البرلس، وتتعرض محافظة كفر الشيخ وسواحلها الشمالية المطلة على البحر المتوسط، إلى منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط، مما أدى لانخفاض درجات الحرارة نهارا،وغيوم على معظم المناطق، ووجود فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة خصوصا بالبرلس وبلطيم ومطوبس في نوة المكنسة الكبرى، وسجلت محافظة كفر الشيخ درجات حرارة منخفضة، العظمى 21 درجة، والصغرى 15 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، انخفاض درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من (2_3) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (3_4) متر وعلى الأحمر من (2.5_3) متر.