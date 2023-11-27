سقوط أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد الآن هطول أمطار خفيفة على كافة الأحياء وسط سماء ملبدة بالغيوم مع انخفاض درجات الحرارة مثيرة للرياح ما أدى إلى ارتباك الحركة المرورية.

وأعلنت غرفة العمليات بالمحافظة والاحياء إعلان حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة التقلبات الجويةو التدخل السريع فى حالة حدوث الأزمات.

ومن جهة أخرى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.