وذكر تلفزيون "يورو نيوز" في نشرته الإنجليزية أن سيدة لقت مصرعها في العاصمة الإيطالية روما جراء سقوط شجرة فيما أصيب ستة آخرون في حوادث مماثلة، مشيرا إلى سقوط 300 شجرة تقريبا في البلاد خلال العواصف الحالية.

كما لقى شخصان مصرعهما في مولدوفا جراء حوادث سير ناجمة عن الطقس السيئ. وفي صربيا، أغلقت السلطات الطرق في غرب البلاد جراء العواصف الثلجية وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وضربت العواصف شمال ووسط وغرب بلغاريا، ما دعا السلطات إلى إصدار تحذير من اللون الأحمر في أربع مناطق بشمال شرق البلاد بسبب الثلوج والرياح الشديدة. كما أبقت السلطات في رومانيا على التحذير من الطقس الخطر في أربع مقاطعات بشرق البلاد.