تجدد ثوران بركان "إتنا" وتدفق الحمم من فوهته بجزيرة صقلية الإيطالية

وكالات

ثار بركان "إتنا" فى جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى، بينما تغطى الثلوج فوهته ومنحدراته، حيث يعد البركان الأكثر نشاطا فى أوروبا.

وتدفقت الحمم البركانية بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية، وتم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيلينى الدولى فى كاتانيا، أكبر مدينة فى شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركانى، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ووثقت مقاطع فيديو الحمم وهى تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقى للجزيرة الإيطالية والذى يعد أطول بركان فى القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

الجدير بالذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاع نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالى لعلم البراكين فى أغسطس الماضي.

ووفقا للمعهد الإيطالى، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا فى زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرا إلى 3357 مترا.

ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التى بلغ علوها 3350 مترا إثر الثورانات البركانية فى سبتمبر 1980 وفبراير 1981.

وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترا سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

ويُعد بركان إتنا، الذى يمتد على مساحة 1250 كيلومترا مربعا أعلى بركان نشط فى أوروبا، مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.