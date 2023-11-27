وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن عمال الطوارئ والإنقاذ يقومون بعمليات إجلاء للسكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات وتقديم المساعدة الضرورية للمتضررين.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير النقل في شبه جزيرة القرم نيكولاي لوكاشينكو، أنه تم إغلاق أجزاء من الطريق بين قريتي ميتييفو وترودوفوي في منطقة ساكي، وكذلك بين قرية مورسكوي ومدينة سوداك.

وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الروسية أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم مساء يوم الأحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن، حيث تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية.