أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر العاصفة الشديدة التى ضربت شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن عمال الطوارئ والإنقاذ يقومون بعمليات إجلاء للسكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات وتقديم المساعدة الضرورية للمتضررين.
وفي وقت سابق، أبلغ وزير النقل في شبه جزيرة القرم نيكولاي لوكاشينكو، أنه تم إغلاق أجزاء من الطريق بين قريتي ميتييفو وترودوفوي في منطقة ساكي، وكذلك بين قرية مورسكوي ومدينة سوداك.
وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الروسية أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم مساء يوم الأحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن، حيث تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، أوليغ كريوتشكوف، إن العاصفة تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية.
وأوضح في قناته على "تيليجرام"، أن المناطق الأكثر تضررا في شبه الجزيرة هي تشرنومورسكي، وساكي، وبيلوغورسكي، وسمفيروبول، وأوكتيابرسكي، وباختشيساراي، ولينينسكي.
ففي منطقة تشرنومورسكي، توقفت إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف نظام الصرف الصحي والتدفئة المركزية.
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