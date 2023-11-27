انقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون شخص في القرم بسبب العواصف

وكالات

أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الروسية أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم الأحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، أوليغ كريوتشكوف، إن العاصفة تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية.

وأوضح في قناته على "تيليجرام"، أن المناطق الأكثر تضررا في شبه الجزيرة هي تشرنومورسكي، وساكي، وبيلوغورسكي، وسمفيروبول، وأوكتيابرسكي، وباختشيساراي، ولينينسكي.

ففي منطقة تشرنومورسكي، توقفت إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف نظام الصرف الصحي والتدفئة المركزية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات أن الإعصار ضرب شمال غرب شبه جزيرة القرم، وقد غمرت المياه المنازل القريبة من الساحل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة.