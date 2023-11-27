مستقبل وطن بالفيوم: دور مصر في دعم القضية الفلسطينية سيكتب بحروف من نور

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس عبد القادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، أن مصر دائما كانت معطاءة والملاذ عندما انتشر العجز والجهل وعندما هوى الفن ولم تبخل مصر أبدا وظلت مساندة للأمة وبها شموخ الماضى وقوة الحاضر ورفعة المستقبل، وقال إنه باسمه وباسم جميع قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يتوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو قائد المسيرة وملهم الأمل فى نفوس جميع المصريين، وهو البطل الذى قاد السفينة فى أوج الشدائد ومهب الرياح ورفع اسم مصر عاليا، وقد صمد وحمل روحه بين يديه وبنى الوطن من جديد.

وأضاف: نتشرف بوجوده رئيسا لجمهورية مصر العربية، وقال إن مصر هى الداعم الاول للقضية الفلسطينية وتعتبر تلك القضية هى قضية مصر الرئيسية، وسيذكر التاريخ دور مصر بحروف من نور، ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية والحزب يدعم كل قرارات الرئيس للحفاظ على الأمن المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

وقال: نبعث رسالة تأييد لتوجيهات الدولة المصرية، متمثلة فى الرئيس السيسى لكل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على هوية الدولة المصرية، مضيفا قائلا: نبلغ الرئيس أن جموع شعب الفيوم خرجوا ليقولوا أنهم معك من أجل مصر والفيوم اليوم قفلت أول صندوق فى الانتخابات.

وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم أول أمس، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، ومنى عابد أمين مساعد الحزب، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب ومنتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.