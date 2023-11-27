أوقاف الفيوم: ندعو الجميع للمشاركة فى الانتخابات والدين حث على الإيجابية

الفيوم رباب الجالي

قال محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، خلال المؤتمر الذي عقده حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، ان التواجد بهذه الفعاليات هو حبا لمصر ولتراب هذا الوطن الذي ذكره الله في القرآن الكريم أكثر من بلده الحرام.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم نحن نقف مع الأمن والامان والسلم والسلام والبلد التي قال الله عنها أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وندعو الجميع الي النزول والمشاركة الإيجابية الفعالة ونريد أن تتوجه الأعين الي شعب الفيوم وخروجه المشرف في الانتخابات، لافتا الي ان الدين الإسلامي حث علي الايجابية وقال أن الله أكون هذه البلد بالإيجابية التي تميز بها شعبها، وقال الله تعالي كنتم خير أمة أخرجت الي الناس تنهون عن المنكر وتأمرون بالمعروف وهو ما يدلل علي ان الدين حث علي الايجابية، لذلك دعما للأمن والرقي والحضارة والصناعة والتطوير علينا الخروج والمشاركة في الإنتخابات.

وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم أول أمس ، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم ومنى عابد أمين مساعد الحزب ، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب و منتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب .