محافظ الغربية يتفقد قطاعات سمنود الخدمية للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم، عددا من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة سمنود لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، فى إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أى أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتى ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

بدأت الجولة بتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية بالمنطقة الصناعية بسمنود حيث تفقد المحافظ معمل المحطة الخاص بإجراء التحاليل الدورية للمياه بالمحطة والشبكات وأخد عينات من منازل المواطنين، للتأكد من جودتها للاستخدام عنبر طلمبات العكرة والمرشحة، أحواض الترسيب، والمرشحات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية حيث تفقد المحافظ أحواض المعمل احواض التهوية غرفة المولد، الكهرباء.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى سمنود المركزى وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات والقطاعات المختلفة فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ومواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية.

وقام المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى المركزى منها الاستقبال، الانعاش وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمى من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مؤكدا إلى عمل الجميع كلا فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة الإسعاف بسمنود وتضم الوحدة سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين فى حالة حدوث أى طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد وحدة الحماية المدنية بسمنود واطلع على بعض الأدوات والمعدات والسيارات التى تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.