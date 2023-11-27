محافظ الغربية يتفقد تجهيزات اللجان بسمنود استعدادا لانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ الغربية صباح اليوم لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة سمنود وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، ومتابعة رفع كفاءة المقار التى تم اختيارها لعقد الانتخابات، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

بدأت الجولة بتفقد اللجنة الانتخابية بنادى سمنود الرياضى موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بمركز شباب سمنود موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكد المحافظ خلال الجولة استمرار الجولات الميدانية فى كافة قرى ومدن المحافظة لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية تلك المقرات لاستقبال الناخبين.

وحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.