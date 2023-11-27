محافظ الدقهلية يوجه بحسن استقبال المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة، ويأتى هذا اللقاء فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ الدقهلية للوقوف على سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، والسعى الدائم لتذليل العقبات لدفع العمل بتلك المنشآت عملا على راحة المواطنين، وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة التابعة لقطاع الشئون الصحية.

وقال "مختار" أن هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على جميع روافد الخدمة الصحية على مستوى المحافظة، من خلال مديرية الشئون الصحية بإشراف ومتابعة جميع مسئولى القطاعات المختلفة بمديرية الصحة كل فى مجال تخصصه وفريق العمل التابع له.

وأكد "مختار" على حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الايجابيات فى القطاع الصحى وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية، على دعمه المستمر لمنظومة الخدمة الصحية بشكل عام بما يعود بالنفع على أهلنا فى الدقهلية مشيرا إلى أن المحافظ أكد خلال اللقاء على الانضباط الإدارى والمالى، وكذا انضباط الكوادر الطبية وهيئات التمريض، والتعاون التام مع كافه الهيئات والروافد الصحية بما ينعكس على الخدمة الصحية للمواطنين.