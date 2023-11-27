تعيين 812 معلما للصفوف الأولى ضمن أولى دفعات الـ30 ألف معلم بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين تعيين 812 معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد للصفوف الأولى، حيث تم الموافقة على تعيين 516 معلم مساعد رياض أطفال، وتعيين 296 معلم مساعد فصل للصفوف الأولى، ضمن الدفعة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم والتى تم الإعلان عنها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 2/7/2022 حتى 24/7/2022.

وأشار "المحافظ" إلى أن الرئيس السيسى يولى تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا، وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقًا لاحداث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد " مختار " أن الهدف من مسابقة 30 ألف معلم هو سد العجز فى العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة تمت وفقًا لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف على أسس علمية وفقًا للكفاءة والخبرة.

وثمن "المحافظ" دور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على دوره فى دعم وتطوير العملية التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمى الذى يشهده العالم فى التعليم ليخرج لنا جيل واعى ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية فى جاء ذلك اطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم، مع اهمية تحقيق مطالب المواطنين اولياء الامور، حرصا على مصلحة ابنائهم وسد العجز داخل المدارس من خلال مسابقة علنية تتم على أسس من الشفافية والنزاهة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.