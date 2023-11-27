محافظة مطروح يتفقد المشروعات والخدمات بقرية أم الرًخًم ويلبي مطالب الأهالى

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين عدد من المنشآت الخدمية بقرية أم الرخم، غرب مدينة مرسى مطروح، يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة ورضا عطا الله رئيس القرية، لمتابعة الخدمات والمشروعات وتلبية مطالب بالقرية.

وتابع محافظ مطروح، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية والإطفاء الذى تم رفع كفاءته بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية الفاعلة مع أهمية وحدة الإطفاء مع بعد القرية نحو 25 كم عن المدينة وكذلك خدمة القرية والقرى والمناطق السياحية المحيطة مع ما تشهده القرية من إقبال كبير خلال موسم الصيف السياحى، مشيدا بجهود تنفيذ الأعمال وجهود المشاركة المجتمعية لتحسين الخدمات للمواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بالقرية الذى تم رفع كفاءته بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية الفاعلة وما يتبحة من تيسير مزيد من الخدمات والشكل اللائق خلال استقبال المواطنين.

و استمع محافظ مطروح لطلبات المواطنين ومنها طلب انشاء محطة تحلية مياه لا تقل عن 400 م٣ يوميا لتكفى حاجة أهالي القرية ،وصيانة شبكة الكهرباء من أعمدة واسلاك والتضرر من تهالك الشبكة الحالية،وحاجة المدرسة الإعدادية المشتركة بالقرية لأعمال توسعة بما لا يقل عن فصلين لاستيعاب الكثافة

حيث وجه محافظ مطروح لرئيس القرية بحصر كافة الطلبات والتنسيق مع رئيس المدينة ورؤساء القطاعات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وفرع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لعقد اجتماع لمناقشة مقترحات كيفية تنفيذ وتلبية كافة طلبات الأهالي .

كما تفقد محافظ مطروح طريق القصر موجها بتكثيف جهود النظافة ،ومراجعة عدد من الأعمدة المتأثرة بالعوامل الجوية والرياح وتوفير التأمين اللازم مع أعمال الصيانة اللازمة لها على طول الطريق.