محافظة مطروح يدشن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "ملف طبى لكل أسرة مصرية"

مطروح – حسن مشالي

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى، لمبادرة رئيس الجمهورية " ملف طبى لكل أسرة مصرية " لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة، وذلك بالوحدة الصحية لقرية أم الرخم، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتور بسام سلطان مشرف الوزارة المركزى ومنسق محافظة مطروح، وعدد من قيادات مديرية الصحة.

وتهدف المبادرة لعمل ملف طبى لكل أسرة، ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية واستعداداً للتأمين الصحى الشامل، ضمن جهود وزارة الصحة.

و أشاد محافظ مطروح، بالمبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا، وتيسير التشخيص والمتابعة مع ضرورة تدريب العاملين، على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات الكترونيا، بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بضرورة التوجه للوحدات المشاركة فى تنفيذ المبادرة، لفتح وتفعيل الملف العائلى واستكمال البيانات خلال الفترة من اليوم الإثنين 27 نوفمبر وحتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجارى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم تدريب العاملين، على أعمال حصر وترقيم الأسر فى النطاق الجغرافى للوحدات الصحية والمراكز الطبية، استعداداً للبدء فى فتح ملف طبى لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضى وتفاصيل الفحص الإكلينيكى، لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلى، لتيسير الوصول إليه وضمان مستوى أفضل للخدمة الطبية، بالوحدات الرعاية الأولية مع البدء بالوحدة الصحية بأم الرخم وتوافر طبيب متخصص فى طب الأسرة،

وأضاف بأن خدمات منظومة طب الأسرة، تشمل الكشف على المرضى فى مختلف التخصصات الطبية ورعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة والتطعيمات الروتينية والخدمات المعملية وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج والخدمات المقدمة لكبار السن وخدمات التثقيف الصحى والاسرى بالوحدات الصحية المشاركة بالمبادرة.