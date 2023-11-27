علا الشافعى: قالوا عنى دى صحفية فن إزاى تمسك اليوم السابع ورديت عليهم بالـCV

كتبت ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، إنها واجهت انتقادات كثيرة تتعلق بعملها كصحفية متخصصة فى المجال الفنى عندما تولت منصبها الحالى كرئيس تحرير لـ"اليوم السابع"، مضيفة: كانت من بين الآراء التى ترددت عنى "دى صحفية فن وسيما إزاى تمسك موقع إخبارى وسياسى"، مؤكدة أن الفن والسياسة لم ينفصلا يومًا عن بعضهما.