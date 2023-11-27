اليوم السابع
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ضبط مسئول عن مصنع حلوى مجهولة المصدر بالمرج

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:06 م
ضبط مسئول عن مصنع حلوى مجهولة المصدر بالمرج حلوى- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية ، بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المصنع على (2,550 طن مواد غذائية "عسل جلوكوز، نشا ، لبن بودرة ، شيكولاتة قوالب – 1,050  طن دقيق – كمية من زيت الطعام).
 
وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 






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