ضبط مسئول عن مصنع حلوى مجهولة المصدر بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية ، بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المصنع على (2,550 طن مواد غذائية "عسل جلوكوز، نشا ، لبن بودرة ، شيكولاتة قوالب – 1,050 طن دقيق – كمية من زيت الطعام).
وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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