ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من سيارة نقل أموال فى بنها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (فنى بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركاً السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعين داخل حقيبتين.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه.